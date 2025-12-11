Нападающий «Нью-Джерси» Майер взял перерыв из-за проблем со здоровьем в семье

Швейцарский нападающий «Нью-Джерси» Тимо Майер взял перерыв из-за проблем со здоровьем в семье, сообщает пресс-служба клуба.

«Нападающий «Дэвилз» Тимо Майер взял перерыв по личным причинам, связанным со здоровьем в семье. Клуб выражает поддержку Тимо и его семье и благодарит всех за уважение к их частной жизни в это непростое время», — сказано в сообщении клуба.

29-летний Майер в текущем сезоне НХЛ провел 30 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач.