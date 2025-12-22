Нападающий «Нью-Джерси» Хьюз вернулся в основной состав после травмы, полученной на командном ужине

Американский нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз восстановился после травмы, полученной на командном ужине, и сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» 22 декабря.

«Да, я сыграю сегодня. Почему бы не втягиваться постепенно», — цитирует ESPN 24-летнего игрока.

Хьюз травмировал руку на командном ужине в Чикаго 13 ноября, перенес операцию на пальце, и ему был установлен срок восстановления в восемь недель.

В сезоне-2025/26 Хьюз в 17 матчах набрал 20 (10+10) очков.

Также в состав «Нью-Джерси» после травмы вернулся российский нападающий Арсений Грицюк и швейцарский форвард Тимо Майер, который пропускал несколько игр по личным причинам.