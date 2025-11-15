Нападающий «Нью-Джерси» Хьюз перенес операцию на пальце

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз перенес операцию на пальце, сообщает пресс-служба клуба.

Срок восстановления 24-летнего американца составит недель. Форвард получил повреждение в четверг во время командного ужина «Девилз». Игрок поскользнулся и порезал руку.

В этом сезоне на счету Хьюза 17 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 20 очков (10 голов + 10 передач).

«Нью-Джерси» с 25 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.