Манта выбыл на неопределенный срок после удара клюшкой по горлу в матче НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Энтони Манта пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы горла, сообщила пресс-служба клуба. Хоккеист вернулся в Нью-Джерси для дополнительного медицинского обследования. Точные сроки восстановления пока не установлены.

32-летний канадец получил повреждение 7 ноября в матче против «Айлендерс» (5:4 ОТ). В третьем периоде защитник соперника Адам Пелеч попал ему клюшкой в область горла. Манта не смог завершить игру.

«Он пропустит некоторое время, но мы пока не знаем, насколько серьезно повреждение», — сообщил главный тренер «Дэвилз» Шелдон Киф.

9 ноября «Нью-Джерси» вызвал из фарм-клуба «Ютика Кометс» нападающего Райли Тафта. В сезоне-2026/27 28-летний форвард провел в АХЛ девять матчей и сделал две результативные передачи.

Манта набрал 10 (5+5) очков в 17 матчах сезона НХЛ-2026/27. В июле форвард подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт на 9,5 миллиона долларов.