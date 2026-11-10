Манта выбыл на неопределенный срок после удара клюшкой по горлу в матче НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси» Энтони Манта пропустит ближайшие матчи регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы горла, сообщила пресс-служба клуба. Хоккеист вернулся в Нью-Джерси для дополнительного медицинского обследования. Точные сроки восстановления пока не установлены.
32-летний канадец получил повреждение 7 ноября в матче против «Айлендерс» (5:4 ОТ). В третьем периоде защитник соперника Адам Пелеч попал ему клюшкой в область горла. Манта не смог завершить игру.
«Он пропустит некоторое время, но мы пока не знаем, насколько серьезно повреждение», — сообщил главный тренер «Дэвилз» Шелдон Киф.
9 ноября «Нью-Джерси» вызвал из фарм-клуба «Ютика Кометс» нападающего Райли Тафта. В сезоне-2026/27 28-летний форвард провел в АХЛ девять матчей и сделал две результативные передачи.
Манта набрал 10 (5+5) очков в 17 матчах сезона НХЛ-2026/27. В июле форвард подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт на 9,5 миллиона долларов.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|Рейнджерс
|21
|12
|9
|25
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|Вашингтон
|17
|10
|7
|20
|5
|Айлендерс
|18
|8
|10
|20
|6
|Питтсбург
|19
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|12
|16
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|21
|5
|16
|16
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|17
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|10
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|19
|13
|6
|28
|2
|Монреаль
|19
|12
|7
|28
|3
|Бостон
|19
|13
|6
|27
|4
|Оттава
|20
|12
|8
|26
|5
|Флорида
|20
|11
|9
|24
|6
|Баффало
|19
|8
|11
|20
|7
|Торонто
|21
|8
|13
|18
|8
|Детройт
|20
|7
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|21
|14
|7
|32
|2
|Нэшвилл
|20
|11
|9
|27
|3
|Колорадо
|20
|11
|9
|25
|4
|Даллас
|18
|10
|8
|22
|5
|Юта
|20
|10
|10
|22
|6
|Виннипег
|20
|9
|11
|21
|7
|Сент-Луис
|19
|9
|10
|20
|8
|Чикаго
|19
|5
|14
|11
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|20
|14
|6
|31
|2
|Вегас
|21
|13
|8
|29
|3
|Анахайм
|19
|10
|9
|21
|4
|Сиэтл
|17
|9
|8
|19
|5
|Сан-Хосе
|21
|8
|13
|18
|6
|Калгари
|19
|8
|11
|17
|7
|Лос-Анджелес
|17
|5
|12
|12
|8
|Ванкувер
|21
|3
|18
|7
|14.11
|05:00
|Ванкувер – Рейнджерс
|1 : 5
|14.11
|06:00
|Вегас – Нэшвилл
|2 : 3 Б
|14.11
|21:00
|Каролина – Сиэтл
|- : -
|14.11
|23:30
|Чикаго – Виннипег
|- : -