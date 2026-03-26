Нападающий «Нью-Джерси» Грицюк пропустит до трех матчей

Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк пропустит ближайшие три матча, сообщает журналистка Аманда Стейн в социальной сети X со ссылкой на главного тренера клуба Шелдона Кифа.

Специалист отметил, что на данный момент возвращение нападающего оценивается как «с недели на неделю».

25-летний россиянин не сыграет в двух оставшихся выездных встречах — против «Нэшвилла» (26 марта) и «Каролины» (28 марта). Также возможно его отсутствие в домашнем матче с «Чикаго» (29 марта).

В сезоне-2025/26 Грицюк провел 66 матчей и набрал 31 (13+18) очко.