Кучеров стал вторым в истории «Тампы» с шестиматчевой выездной серией с 2+ очками

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (5:3).

Как сообщает пресс-служба лиги, 32-летний россиянин стал вторым игроком в истории «Тампы», который набирал по два и более очка в каждом из шести выездных матчей подряд. Он повторил достижение канадского форварда Стивена Стэмкоса (у него было восемь таких матчей с 7 октября по 9 ноября 2017 года).

В сезоне-2025/26 Кучеров в 36 матчах набрал 54 (19+35) очка.