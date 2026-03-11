Шмальц подписал восьмилетний контракт с «Ютой» на 64 миллиона долларов

Нападающий Ник Шмальц подписал новый контракт с «Ютой», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на восемь лет, среднегодовая зарплата 30-летнего игрока составит 8 миллионов долларов.

«У меня никогда не было сомнений в том, что «Юта» — это то место, где я хочу играть до конца карьеры, и я очень рад продлить контракт на восемь лет. У нас отличный костяк игроков, и я знаю, что вместе мы можем добиться чего-то особенного», — отметил Шмальц.

Американец присоединился к «Юте» в 2024 году. Ранее он выступал за «Чикаго» и «Аризону». В сезоне-2025/26 Шмальц набрал 59 (24+35) очков в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего на его счету в лиге 482 (166 +316) очка в 653 играх.

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