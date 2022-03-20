Нападающий «Нэшвилла» Форсберг установил новый рекорд по числу голов в истории клуба

Нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг установил новый рекорд клуба по числу голов.

После матча с «Торонто» на счету 27-летнего шведа 211 шайб в 546 матчах за «Предаторз».

Предыдущий рекорд принадлежал Дэвиду Легуанду, который забил 210 голов в 956 играх за «Нэшвилл».