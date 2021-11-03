Нападающий «Монреаля» попал в больницу после попадания шайбы в голову

Канадский нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн попал в больницу после попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0).

26-летний Друэн находился на пятаке у чужих ворот, когда шайба попала ему в голову после броска защитника своей команды Бретта Кулака.

В этом сезоне Друэн сыграл в 11 матчах, забросил 2 шайбы и сделал 5 голевых передач. Его показатель полезности «-5».