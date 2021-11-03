Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Монреаля» попал в больницу после попадания шайбы в голову

06:23
Теги:

Канадский нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн попал в больницу после попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0).

26-летний Друэн находился на пятаке у чужих ворот, когда шайба попала ему в голову после броска защитника своей команды Бретта Кулака.

В этом сезоне Друэн сыграл в 11 матчах, забросил 2 шайбы и сделал 5 голевых передач. Его показатель полезности «-5».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора
Читайте также
«Сити Групп» купит акции «Спартака»? Что известно на данный момент
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
0