Нападающий «Монреаля» попал в больницу после попадания шайбы в голову
06:23
Канадский нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн попал в больницу после попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0).
26-летний Друэн находился на пятаке у чужих ворот, когда шайба попала ему в голову после броска защитника своей команды Бретта Кулака.
В этом сезоне Друэн сыграл в 11 матчах, забросил 2 шайбы и сделал 5 голевых передач. Его показатель полезности «-5».
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