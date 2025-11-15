Нападающий «Монреаля» Ньюхук пропустит 4 месяца из-за травмы голеностопа

Форвард «Монреаля» Алекс Ньюхук выбыл из строя на длительный срок, сообщается на сайте НХЛ.

У 24-летнего канадца выявили перелом голеностопа. Он пропустит около 4 месяцев. Ньюхук получил травму в матче против «Далласа» (0:7) 14 ноября.

В текущем сезоне нападающий набрал 12 (6+6) очков в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ.