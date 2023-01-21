Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:42

Нападающий «Монреаля» Кофилд выбыл до конца сезона из-за травмы плеча

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Монреаля» Коул Кофилд выбыл до конца сезона из-за травмы правого плеча. Игроку предстоит перенести операцию, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард провел 46 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 36 (26+10) очков. Он с запасом в 10 голов является лучшим снайпером команды в сезоне.

«Монреаль» выбрал Кофилда на драфте 2019 года в первом раунде под общим 15-м номером.

Ранее стало известно, что из-за травмы также до конца сезона выбыл нападающий «Монреаля», 1-й номер драфта-2022 Юрай Слафковски.

ХК Монреаль Канадиенс
0
Читайте также
Нужно ли России отказаться от CAS? Странная инициатива депутатов
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
МИД пообещал ответные меры против французских СМИ после блокировки счетов RT France
Читателей Daily Mail возмутил призыв Зеленского поставить Киеву больше танков
Украинские военные назвали мусором используемые против России танки
Бывшего главу Центра им. Хруничева обвинили в хищении 400 млн рублей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Калгари» — «Тампа-Бэй», «Вегас» — «Вашингтон» и другие матчи 21 и 22 января

Защитник «Авангарда» Чистяков: «Я сейчас стараюсь не думать о «Нэшвилле»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 45 20 25 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 44 24 20 51
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 45 18 27 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 4 : 1
21.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 1 : 4
21.01 20:30
Баффало – Анахайм
 - : -
21.01 23:00
Калгари – Тампа-Бэй
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 19 2.17
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости