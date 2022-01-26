Нападающий «Монреаля» Друэн выбыл на продолжительный срок

Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн выбыл на продолжительный срок из-за травмы. Клуб на официальном сайте сообщил, что у игрока травма «верхней части тела».

Друэн не выходил на лед с 20 января. Всего в этом сезоне он провел 32 матча и набрал 20 (6+14) очков.

Напомним, что по ходу прошлого сезона канадец брал паузу в карьере из-за психологических проблем.