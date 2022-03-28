Нападающий «Монреаля» Друэн выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн выбыл до конца сезона из-за травмы запястья, сообщает журналист Рено Лавуа.

Он получил травму еще два месяца. Хоккеист прошел процесс реабилитации, вернулся на лед, но смог провести только два матча, после чего снова попал в список травмированных.

Теперь 27-летнему канадцу потребуется операция, из-за чего он уже не сыграет в этом регулярном чемпионате.

Всего в этом сезоне Друэн провел 34 матча, в которых набрал 20 (6+14) очков.