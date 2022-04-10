Нападающий «Монреаля» Друэн перенес операцию на запястье
Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн перенес успешную операцию на запястье. Он пропустит остаток регулярного чемпионата, сообщает TSN.
Хоккеист прошел процесс реабилитации, вернулся на лед, но смог провести только два матча, после чего снова попал в список травмированных.
Всего в этом сезоне Друэн провел 34 матча, в которых набрал 20 (6+14) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|73
|41
|32
|92
|4
|Вашингтон
|71
|39
|32
|88
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Бостон
|71
|45
|26
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|71
|26
|45
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|3
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|4
|Нэшвилл
|71
|41
|30
|86
|5
|Даллас
|71
|40
|31
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|73
|42
|31
|90
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|73
|29
|44
|70
|7
|Сан-Хосе
|71
|29
|42
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
Результаты / календарь
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
|10.04
|01:00
|
Нэшвилл – Флорида
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|4 : 5 ОТ
|10.04
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|5 : 1
|10.04
|02:00
|
Сиэтл – Калгари
|1 : 4
|10.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|3 : 2
|10.04
|02:00
|
Филадельфия – Анахайм
|3 : 5
|10.04
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|6 : 1
|10.04
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|4 : 2
|10.04
|05:00
|
Вегас – Аризона
|6 : 1
|10.04
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|1 : 2 Б
|10.04
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|10.04
|23:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
|10.04
|23:59
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|10.04
|23:59
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14
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