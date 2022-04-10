Нападающий «Монреаля» Друэн перенес операцию на запястье

Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн перенес успешную операцию на запястье. Он пропустит остаток регулярного чемпионата, сообщает TSN.

Хоккеист прошел процесс реабилитации, вернулся на лед, но смог провести только два матча, после чего снова попал в список травмированных.

Всего в этом сезоне Друэн провел 34 матча, в которых набрал 20 (6+14) очков.