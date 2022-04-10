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Сегодня, 19:00

Нападающий «Монреаля» Друэн перенес операцию на запястье

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн перенес успешную операцию на запястье. Он пропустит остаток регулярного чемпионата, сообщает TSN.

Хоккеист прошел процесс реабилитации, вернулся на лед, но смог провести только два матча, после чего снова попал в список травмированных.

Всего в этом сезоне Друэн провел 34 матча, в которых набрал 20 (6+14) очков.

Джонатан Друэн
ХК Монреаль Канадиенс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 46 26 100
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 73 41 32 92
4 Вашингтон 71 39 32 88
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Бостон 71 45 26 95
4 Тампа-Бэй 71 43 28 94
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 73 26 47 63
7 Оттава 71 26 45 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Сент-Луис 72 42 30 94
3 Миннесота 70 43 27 92
4 Нэшвилл 71 41 30 86
5 Даллас 71 40 31 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 73 29 44 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
31.03
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15.04
10.04 01:00
Нэшвилл – Флорида
 1 : 4
10.04 02:00
Детройт – Коламбус
 4 : 5 ОТ
10.04 02:00
Рейнджерс – Оттава
 5 : 1
10.04 02:00
Сиэтл – Калгари
 1 : 4
10.04 02:00
Торонто – Монреаль
 3 : 2
10.04 02:00
Филадельфия – Анахайм
 3 : 5
10.04 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
6 : 1
10.04 05:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 4 : 2
10.04 05:00
Вегас – Аризона
 6 : 1
10.04 05:00
Эдмонтон – Колорадо
 1 : 2 Б
10.04 20:30
Вашингтон – Бостон
 - : -
10.04 23:00
Питтсбург – Нэшвилл
 - : -
10.04 23:59
Миннесота – Лос-Анджелес
 - : -
10.04 23:59
Тампа-Бэй – Баффало
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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