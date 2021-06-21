Нападающий «Монреаля» Андерсон прокомментировал поражение в четвертом матче серии с «Вегасом»
Нападающий «Монреаля» Джош Андерсон прокомментировал поражение в четвёртом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса» (1:2 ОТ, 2-2 в серии).
«Я считаю, что мы провели хорошую игру. Нам просто нужно найти способы забивать больше голов. В целом это была хорошая игра. Я думаю, мы также можем извлечь из этого матча много положительного. Мы хорошо начали. Оба вратаря хорошо сыграли, и только в конце у них немного не получилось», - цитирует Андерсона официальный сайт «Монреаля».
Также нападающий отметил игру одноклубника Пола Байрона.
«Байрон был великолепен от начала и до конца. Заметьте его скорость и его физическую форму. Он приложил все усилия, и нужно, чтобы все так действовали. Все старались и сыграли хорошо. В этой серии Поли сделал шаг вперед», - подытожил хоккеист.
Четвертая встреча «Вегас» - «Монреаль» прошла сегодня, 21 июля, и закончилась в пользу «золотых» 2:1 (счет в серии 2-2). Следующий матч пройдет 23 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/fr/canadiens/news/apresmatch-golden-knights---canadiens---20-juin/c-325307948
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