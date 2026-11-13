Марнер быстрее всех в истории «Вегаса» провел 20 матчей с двумя и более передачами

Нападающий «Вегаса» Митч Марнер быстрее всех в истории клуба провел 20 матчей с двумя и более результативными передачами. Канадцу потребовалось 99 игр за «Голден Найтс», тогда как Джек Айкел достиг этой отметки за 185 матчей. Историческое сравнение относится именно к выступлениям хоккеистов за «Вегас», а не ко всей их карьере в НХЛ.

Достижение Марнер оформил в домашнем матче регулярного чемпионата с «Ютой» (5:3) в ночь с 11 на 12 ноября. Марнер сделал три голевые передачи — на шайбу Айкела в большинстве на 3-й минуте, гол Виктора Олофссона на 24-й и результативный бросок Бретта Хаудена на 51-й.

Как сообщил сайт «Вегаса» в новом статистическом обзоре, Марнер превзошел показатель Айкела сразу на 86 матчей. Канадец также продлил до девяти игр домашнюю серию с голевыми передачами — самую продолжительную в истории «Голден Найтс».

На счету Марнера теперь 103 (27+76) очка за 99 матчей регулярных чемпионатов НХЛ в составе «Вегаса». В игре с «Ютой» российский нападающий Иван Барбашев оформил дубль, а команда из Лас-Вегаса одержала четвертую победу подряд.