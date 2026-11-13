Марнер быстрее всех в истории «Вегаса» провел 20 матчей с двумя и более передачами
Нападающий «Вегаса» Митч Марнер быстрее всех в истории клуба провел 20 матчей с двумя и более результативными передачами. Канадцу потребовалось 99 игр за «Голден Найтс», тогда как Джек Айкел достиг этой отметки за 185 матчей. Историческое сравнение относится именно к выступлениям хоккеистов за «Вегас», а не ко всей их карьере в НХЛ.
Достижение Марнер оформил в домашнем матче регулярного чемпионата с «Ютой» (5:3) в ночь с 11 на 12 ноября. Марнер сделал три голевые передачи — на шайбу Айкела в большинстве на 3-й минуте, гол Виктора Олофссона на 24-й и результативный бросок Бретта Хаудена на 51-й.
Как сообщил сайт «Вегаса» в новом статистическом обзоре, Марнер превзошел показатель Айкела сразу на 86 матчей. Канадец также продлил до девяти игр домашнюю серию с голевыми передачами — самую продолжительную в истории «Голден Найтс».
На счету Марнера теперь 103 (27+76) очка за 99 матчей регулярных чемпионатов НХЛ в составе «Вегаса». В игре с «Ютой» российский нападающий Иван Барбашев оформил дубль, а команда из Лас-Вегаса одержала четвертую победу подряд.
|Столичный дивизион
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|21
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|Рейнджерс
|22
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|27
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|19
|9
|10
|22
|5
|Вашингтон
|18
|10
|8
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|6
|Филадельфия
|23
|6
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|18
|7
|Питтсбург
|20
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|13
|16
|8
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|18
|7
|11
|14
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|20
|13
|7
|28
|2
|Оттава
|21
|13
|8
|28
|3
|Монреаль
|21
|12
|9
|28
|4
|Бостон
|20
|13
|7
|27
|5
|Флорида
|22
|12
|10
|27
|6
|Баффало
|20
|8
|12
|20
|7
|Детройт
|21
|8
|13
|19
|8
|Торонто
|22
|8
|14
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|22
|15
|7
|34
|2
|Колорадо
|21
|12
|9
|27
|3
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|27
|4
|Даллас
|20
|12
|8
|26
|5
|Виннипег
|21
|10
|11
|23
|6
|Юта
|22
|10
|12
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|9
|11
|20
|8
|Чикаго
|20
|5
|15
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|22
|16
|6
|35
|2
|Вегас
|22
|13
|9
|29
|3
|Анахайм
|21
|11
|10
|23
|4
|Сан-Хосе
|23
|10
|13
|22
|5
|Сиэтл
|18
|9
|9
|19
|6
|Калгари
|21
|9
|12
|19
|7
|Лос-Анджелес
|18
|5
|13
|12
|8
|Ванкувер
|23
|5
|18
|11
|17.11
|03:30
|Рейнджерс – Монреаль
|3 : 1
|17.11
|05:30
|Юта – Ванкувер
|2 : 3