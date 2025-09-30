Нападающий «Миннесоты» Зуккарелло из-за травмы пропустит 7-8 недель

Форвард «Миннесоты» Матс Зуккарелло получил повреждение нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний норвежец пропустил 7-8 недель.

В прошедшем сезоне Зуккарелло набрал 54 (19+35) очка в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 3 (1+2) очка в 6 встречах.

10 октября «Миннесота» на выезде сыграет с «Сент-Луисом» в первом матче нового сезона НХЛ.