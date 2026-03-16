Тарасенко забил два гола за 23 секунды

Российский нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился дублем в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:4).

34-летний россиянин забил 4-й минуте 51-й секунде и 5-й минуте 14-й секунде третьего периода. На два гола ему потребовалось 23 секунды. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это второй самый быстрый дубль в истории «Миннесоты» после двух голов канадского нападающего Пьера-Марка Бушара (16 секунд в матче в феврале 2006 года).

В сезоне-2025/26 Тарасенко в 61 матче набрал 38 (18+20) очков.

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