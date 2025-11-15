Нападающий «Миннесоты» Росси выбыл на несколько недель из-за травмы

Нападающий «Миннесоты» Марко Росси пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне на счету 24-летнего австрийца 17 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 13 (4+9) очков. Он идет четвертым в списке бомбардиров «Уайлд» после Кирилла Капризова, Мэтта Болди и Маркуса Юханссона.

«Миннесота» с 18 очками занимает 12 место в турнирной таблице Западной конференции.