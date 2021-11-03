Нападающий «Миннесоты»: «На Капризове и Фиале лежит большая ответственность»

Нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:4 ОТ) отметил игру форвардов «Уайлд» Кирилла Капризова и Кевина Фиалы.

«На Кирилле и Кевине лежит большая ответственность, от них ждут голов, по сути, в каждом матче. И все как-то забывают, что в НХЛ забивать не так-то уж просто. Они сыграли сегодня просто невероятно. Мы все, думаю, испытали облегчение и порадовались, когда Кирилл забил гол. Он давно его заслуживал и даже сегодня создал себе несколько прекрасных моментов», — приводит слова Фолиньо сайт НХЛ.

Россиянин в этой встрече забросил первую шайбу в сезоне.