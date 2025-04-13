Капризов — о победе над «Ванкувером»: «Непросто, когда проигрываешь 0:2 после двух периодов. Горжусь ребятами»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признался, что гордится командой за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

Встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 3:2 ОТ. 27-летний россиянин отметился голевой передачей в овертайме.

«Это непросто, когда проигрываешь 0:2 после двух периодов, и я просто горжусь ребятами. Весь третий период, как мне кажется, мы провели в атаке, шли на ворота, бросали, создавали моменты. Очень важные два очка для нас», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

«Миннесота» набрала 95 очков в 81 матче и находится на седьмом месте в Западной конференции НХЛ. Капризов в нынешнем сезоне провел 40 матчей в лиге, в которых набрал 56 (25+31) очков.