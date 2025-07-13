Капризов — о «Матче года»: «Все кайфанули, пообщались друг с другом»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от «Матча года», который прошел в Москве.

В этой встрече команда российских звезд НХЛ одержала победу над игроками КХЛ со счетом 15:3. Капризов забил один из голов за сборную НХЛ.

— Шикарный матч. Ребята — молодцы, что сделали это. Все кайфанули. Всем все понравилось. Хорошее дело.

— Какой тебе момент больше всего запомнился?

— Да в принципе вся игра, атмосфера. Все друг с другом общались. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик.

— Ностальгия накатила? Никитина увидел.

— Да не, не сказал бы. Со всеми пообщались, очень приятно всех видеть. В принципе каждое лето всегда видишь, сейчас тоже было приятно кататься на одном льду.

— Успел пообщаться с новым игроком «Миннесоты» Данилой Юровым?

— Нет, лично еще не успел. Пару раз переписывался и все.