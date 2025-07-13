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13 июля 2025, 21:59

Капризов — о «Матче года»: «Все кайфанули, пообщались друг с другом»

Дарик Агаларов
корреспондент

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от «Матча года», который прошел в Москве.

В этой встрече команда российских звезд НХЛ одержала победу над игроками КХЛ со счетом 15:3. Капризов забил один из голов за сборную НХЛ.

— Шикарный матч. Ребята — молодцы, что сделали это. Все кайфанули. Всем все понравилось. Хорошее дело.

— Какой тебе момент больше всего запомнился?

— Да в принципе вся игра, атмосфера. Все друг с другом общались. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик.

— Ностальгия накатила? Никитина увидел.

— Да не, не сказал бы. Со всеми пообщались, очень приятно всех видеть. В принципе каждое лето всегда видишь, сейчас тоже было приятно кататься на одном льду.

— Успел пообщаться с новым игроком «Миннесоты» Данилой Юровым?

— Нет, лично еще не успел. Пару раз переписывался и все.

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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
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