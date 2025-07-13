Капризов — о «Матче года»: «Все кайфанули, пообщались друг с другом»
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от «Матча года», который прошел в Москве.
В этой встрече команда российских звезд НХЛ одержала победу над игроками КХЛ со счетом 15:3. Капризов забил один из голов за сборную НХЛ.
— Шикарный матч. Ребята — молодцы, что сделали это. Все кайфанули. Всем все понравилось. Хорошее дело.
— Какой тебе момент больше всего запомнился?
— Да в принципе вся игра, атмосфера. Все друг с другом общались. На Матче звезд помедленнее игра, здесь мы катались повеселее, все через пасик.
— Ностальгия накатила? Никитина увидел.
— Да не, не сказал бы. Со всеми пообщались, очень приятно всех видеть. В принципе каждое лето всегда видишь, сейчас тоже было приятно кататься на одном льду.
— Успел пообщаться с новым игроком «Миннесоты» Данилой Юровым?
— Нет, лично еще не успел. Пару раз переписывался и все.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -