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Сегодня, 10:31

Капризов признан первой звездой дня в НХЛ, Панарин — второй

Капризов и Панарин — лучшие игроки дня в НХЛ
Руслан Минаев
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард набрал 3 (1+2) очка в матче против «Оттавы» (4:2).

Второй звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого также 3 (1+2) очка в игре против «Чикаго» (7:1).

Третьей звездой дня стал форвард Элиас Линдхольм — автор дубля и одной передачи в матче с «Сан-Хосе» (5:2).

Капризов стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.

Артемий Панарин
Кирилл Капризов
Элиас Линдхольм
Хоккей
НХЛ
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НХЛ: «Миннесота» победила «Оттаву», «Каролина» обыграла «Питтсбург» и другие матчи 18 и 19 декабря
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 30 18 12 42
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 32 17 15 39
5 Айлендерс 32 18 14 37
6 Вашингтон 33 16 17 36
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 30 10 20 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Флорида 32 15 17 34
5 Детройт 30 13 17 32
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 31 14 17 30
8 Монреаль 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 18 14 42
2 Виннипег 30 20 10 41
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 29 16 13 34
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 29 12 17 28
7 Аризона 29 10 19 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 32 17 15 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 30 13 17 29
7 Сан-Хосе 32 10 22 26
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
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24.12
19.12 01:00
Каролина – Питтсбург
 3 : 2
19.12 03:00
Чикаго – Рейнджерс
1 : 7
19.12 04:00
Сиэтл – Виннипег
 3 : 2
19.12 06:00
Сан-Хосе – Калгари
 2 : 5
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 32 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 32 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 49
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 32 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 32 23
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
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