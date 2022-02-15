Нападающий «Миннесоты» Болди повторил достижение Капризова

Нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди отличился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Детройта».

20-летний американец стал четвертым хоккеистом в истории «Уайлд», которому удалось сделать хет-трик в дебютном сезоне за команду. До него это удавалось Кириллу Капризову, Рэму Питлику и Джастину Фонтэйну.

Boldy-locks and the three goals ???



Matt Boldy became the fourth rookie this season to record a hat trick — two of which are courtesy of the @mnwild. #NHLStats: https://t.co/6djxd6sA9O pic.twitter.com/w0Ah65hjJi — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 15, 2022

Болди был выбран «Миннесотой» под 12-м номером первого раунда драфта НХЛ-2019. Форвард дебютировал за команду 6 января 2022 года. На его счету 14 (7+7) очков в 13 матчах нынешнего сезона.