Нападающий Михаил Мальцев прокомментировал слухи о своем возвращении в Россию из НХЛ

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в Россию из НХЛ.

«Много вопросов про следующий сезон. Сам вижу, сам читаю в новостях или из телеграма пересылают посты из хоккейных каналов о моем возвращении домой на следующий сезон.

Но здесь пока, правда, мало, что могу сказать. Понимаю, что мои шансы сыграть в Кубке Стэнли невелики, но все равно остаюсь собранным. Все-таки в хоккее всякое бывает. Поэтому пока концентрация на текущем моменте, тем более все равно «Колорадо» свое видение моего положения в системе клуба скажет, когда плей-офф закончится», — написал Мальцев в Telegram-канале.

24-летний Мальцев в этом сезоне провел 18 матчей за «Колорадо» в НХЛ, не отметившись результативными действиями.

Права на Мальцева в КХЛ принадлежат СКА из Санкт-Петербурга.