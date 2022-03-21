Нападающий Маркус Юханссон вернулся в «Вашингтон»

«Сиэтл» обменял нападающего Маркуса Юханссона в «Вашингтон». Взамен «Столичные» отдали форварда Даниэля Спронга и драфт-пики, сообщает журналист Саманта Пелл.

«Кракены» получили право выбора в четвертом раунде драфта-2022 и шестом раунде драфта-2023.

Контракт 31-летнего шведского хоккеиста с зарплатой 1,5 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Юханссон набрал 23 (6+17) очка при полезности «минус 22» в 51 матче нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард ранее выступал за «Вашингтон» с 2010 по 2017 год.