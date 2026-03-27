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Нападающий «Лос-Анджелеса» Байфилд: «Гол Панарина позволил нам успокоиться перед третьим периодом»

Павел Лопатко

Нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд прокомментировал игру российского форварда команды Артемия Панарина в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:0).

Панарин забил на 40-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

«Это был важный гол от «Хлебушка». Говорят, что счет 2:0 — самый опасный в хоккее, так что гол Панарина стал большим событием перед раздевалкой: он позволил нам успокоиться перед третьим периодом и фактически закрепил победу», — цитирует 23-летнего канадца сайт НХЛ.

«Лос-Анджелес» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 76 очками после 72 игр.

Артемий Панарин и&nbsp;Том Уилландер.Панарин забил и помог «Лос-Анджелесу» одержать важную победу. Попадут ли «Кингз» в плей-офф?

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Артемий Панарин
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 5 4 1 8
2 Каролина 4 2 2 5
3 Питтсбург 3 2 1 4
4 Вашингтон 2 1 1 2
5 Коламбус 2 1 1 2
6 Айлендерс 3 1 2 2
7 Нью-Джерси 3 1 2 2
8 Филадельфия 4 0 4 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 4 2 2 6
2 Оттава 3 2 1 4
3 Тампа-Бэй 3 2 1 4
4 Баффало 3 2 1 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Бостон 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Детройт 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 4 3 1 6
2 Миннесота 3 2 1 5
3 Виннипег 3 2 1 5
4 Колорадо 2 2 0 4
5 Нэшвилл 3 1 2 3
6 Сент-Луис 3 1 2 2
7 Даллас 3 1 2 2
8 Чикаго 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 3 1 6
2 Эдмонтон 3 2 1 5
3 Анахайм 2 2 0 4
4 Сан-Хосе 3 2 1 4
5 Сиэтл 4 2 2 4
6 Ванкувер 4 2 2 4
7 Лос-Анджелес 3 0 3 1
8 Калгари 3 0 3 0
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12.10
7.10 02:00 Торонто – Нэшвилл 5 : 4 ОТ
7.10 02:00 Баффало – Миннесота 3 : 2 ОТ
7.10 02:00 Рейнджерс – Айлендерс 5 : 2
7.10 02:00 Нью-Джерси – Юта 3 : 5
7.10 02:00 Детройт – Оттава 5 : 3
7.10 02:00 Монреаль – Каролина 4 : 6
7.10 03:00 Чикаго – Сент-Луис 4 : 2
7.10 04:40 Сиэтл – Вегас 2 : 6
7.10 05:30 Лос-Анджелес – Флорида 1 : 2
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