Нападающий «Лос-Анджелеса» Байфилд: «Гол Панарина позволил нам успокоиться перед третьим периодом»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд прокомментировал игру российского форварда команды Артемия Панарина в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:0).

Панарин забил на 40-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

«Это был важный гол от «Хлебушка». Говорят, что счет 2:0 — самый опасный в хоккее, так что гол Панарина стал большим событием перед раздевалкой: он позволил нам успокоиться перед третьим периодом и фактически закрепил победу», — цитирует 23-летнего канадца сайт НХЛ.

«Лос-Анджелес» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 76 очками после 72 игр.

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