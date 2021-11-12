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Нападающий «Лос-Анджелеса» Байфилд приступил к тренировкам после травмы

18:13
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд продолжает восстанавливаться после перелома лодыжки левой ноги. Он только приступил к тренировкам, сообщает The Athletic.

Точные сроки восстановления игрока пока неизвестны. Его участие в составе сборной Канады на молодежном чемпионате мира также остается под вопросом.

Байфилд, выбранный «Лос-Анджелесом» под вторым номером на драфте 2020 года, сыграл четыре контрольных матча в рамках подготовки к новому сезону, отдав в них одну голевую передачу.

В сезоне-2020/21 форвард провел шесть матчей за «Кингз», отметившись в них одной голевой передачей. На его счету также 32 игры в АХЛ, где он набрал 20 (8+12) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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