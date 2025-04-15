Нападающий Ландескуг вернулся в состав «Колорадо» впервые с 2022 года

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг вернулся в расположение команды, сообщает пресс-служба «Эвеланш».

В апреле 32-летний шведский форвард провел два матча в АХЛ и набрал 2 (1+1) очка.

Из-за травмы колена Ландескуг не играл с 2022 года, пропустив суммарно более 1000 дней.

В первом раунде Кубка Стэнли-2025 «Колорадо» сыграет с «Далласом». Первая игра пройдет 19 апреля.