Нападающий Копп хочет 5,5 миллиона долларов в год по новому контракту с «Рейнджерс»

Нападающий Эндрю Копп просит значительное увеличение зарплаты в переговорах по новому контракту с «Рейнджерс», сообщает NY Post.

Амеркианец по новому соглашению хочет получать 5,5 миллиона долларов в год.

По истекающему контракту кэпхит контракта 28-летнего Коппа составляет 3,64 миллиона долларов.

Форвард, игравший за «Виннипег», перешел в клуб из Нью-Йорка в дедлайн . В составе «Рейнджерс он набрав 18 (8+10) очков в 16 играх регулярного чемпионата, а затем — 14 (6+8) баллов в 20 матчах плей-офф.