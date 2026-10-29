Макдэвид установил самую длинную в истории НХЛ серию по матчам с передачами со старта сезона

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал 2 результативные передачи в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари».

Как сообщает пресс-служба лиги, 29-летний канадец отдал передачу в 13-м матче подряд со старта сезона НХЛ. Он превзошел Себастьяна Ахо (сезон-2018/19), Кена Линсмена (1985/86) и Уэйна Гретцки (1982/83) и установил самую длинную подобную серию в истории НХЛ.

Кроме того, нападающий оформил свой 2-й за карьеру месяц с 25 результативными передачами (также 25 в феврале 2024 года). Он присоединился к Уэйну Гретцки (14 раз) и Марио Лемье (3 раза), став третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось добиться этого несколько раз.

В сезоне-2026/27 Макдэвид набрал в 13 матчах 36 (8+28) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 октября, 03:30. Rogers Place (Эдмонтон) Эдмонтон Калгари

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