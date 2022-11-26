Нападающий «Колорадо» Родригес выбыл на 2-4 недели из-за травмы

Нападающий «Колорадо» Эван Родригес выбыл из-за травмы, сообщает журналист The Athletic Питер Боуг.

На восстановление игроку потребуются 2-4 недели.

В нынешнем регулярном чемпионате Родригес провел 18 матчей и набрал 9 (6+3) очков.

Родригес летом подписал контракт с «Эвеланш» на год с зарплатой в 2 миллиона долларов.