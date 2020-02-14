Нападающий «Колорадо» Рантанен пройдет службу в армии летом

Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен сообщил, что летом пройдет службу в армии Финляндии, информирует Denver Post.

Согласно финским законам, все мужчины обязаны отслужить до достижения 29-летнего возраста — либо 6 месяцев (военная служба), либо 13 (гражданская). 23-летний форвард сообщил о том, что по завершении сезона пройдет военную службу.

При этом у него будет возможность разделить срок службы на несколько этапов.