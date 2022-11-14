Нападающий «Колорадо» Рантанен признан первой звездой недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала имена трех звезд минувшей игровой недели.

Первой звездой признан нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, набравший 7 (3+4) очков в двух матчах.

Второй звездой недели назван вратарь «Бостона» Линус Улльмарк, который помог своей команде победить трех соперников — «Сент-Луис» (3:1), «Калгари» (3:1) и «Баффало» (3:1).

Третьей звездой стал защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, набравший 8 (2+6) очков в 4 играх.