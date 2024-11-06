Нападающий «Колорадо» Прищепов: «Моя история с НХЛ — сказка»

Нападающий «Колорадо» Никита Прищепов рассказал о своих впечатлениях от вызова в НХЛ.

«Говорят, что моя история похожа на сказку? Есть такое. Все так быстро происходит. Только начал играть в АХЛ, как внезапно получил вызов в НХЛ. Звучит как сказка. Кому расскажешь — не поверят. А это на самом деле происходит. Потихоньку начинаешь в это верить», — цитирует Прищепова «ВсеПроСпорт».

Прищепов был выбран «Колорадо» под 217-м номером драфта НХЛ-2024. Форвард начал сезон-2024/25 в фарм-клубе «Эвеланш» «Колорадо Иглз». 2 ноября хоккеист дебютировал в основной команде.