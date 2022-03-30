Ничушкин признан первой звездой матча с «Калгари»

Нападающий «Колорадо» Ничушкин благодаря дублю стал первой звездой матча с «Калгари»

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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:1).

Россиянин сделал дубль в ворота «Флэймз» и принес своей команде победу.

Второй звездой встречи стал форвард «Калгари» Тайлер Тоффоли, забросивший единственную шайбу свой команды.

Третья звезда — нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, который сделал результативную передачу.