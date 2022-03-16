Ничушкин обновил личный снайперский рекорд в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:0).

Этот гол стал для 27-летнего россиянина 15-м в нынешнем сезоне. Форвард обновил личный снайперский рекорд, до этого его лучшим показателем были 14 шайб за «Даллас» в дебютном для себя в НХЛ сезоне-2013/14.

Ничушкин выступал в НХЛ за «Даллас» с 2013 по 2016 год, в 2018 году он вернулся в команду после двух лет в ЦСКА. С 2019 года россиянин играет за «Колорадо». Всего на его счету 61 гол в 386 матчах в лиге.