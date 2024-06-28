Маккиннон выиграл «Харт Трофи». Кучеров стал вторым в голосовании

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон стал обладателем «Харт Трофи» — приза игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Он впервые в карьере получил данную награду.

В голосовании 28-летний набрал 1740 очков. Второе место занял российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — 1269 очков. Замкнул тройку Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 845 очков.

В сезоне-2023/24 Маккиннон сыграл в 82 матчах и набрал 140 (51+89) очков.