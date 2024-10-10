Маккиннон набрал 900 очков в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон преодолел отметку в 900 очков в НХЛ.

Форвард сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:8). После игры на счету канадца стало 901 (335+566) очко в 792 матчах в НХЛ.

Среди действующих игроков быстрее отметку в 900 очков преодолели лишь четверо: Коннор Макдэвид (602 матча), Сидни Кросби (677), Евгений Малкин (762) и Александр Овечкин (764).