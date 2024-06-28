Маккиннон: «Никогда не думал, что выиграю «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон поделился эмоциями после церемонии вручения наград НХЛ.

Канадец стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», которые он выиграл впервые в карьере.

«Это очень круто. Честно говоря, я никогда не думал, что выиграю их, так что это нечто особенное», — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2023/24 Маккиннон сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 140 (51+89) очков.