Форвард «Колорадо» Мальцев: «Сакик сказал, что я ему нравлюсь»

Нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев в интервью «СЭ» вспомнил об обмене из «Нью-Джерси».

— Кто был инициатором обмена с «Нью-Джерси»?

— Когда я играл там, мне уже звонил агент и говорил, что мной интересовались. Они хотели взять меня на плей-офф, который тогда проходил в «пузыре». Инициатором был Джо Сакик, он сказал, что я ему нравлюсь, и захотел обменять. Тогда была эта тема с драфтом расширения «Сиэтла», они могли потерять какого-то защитника, поэтому меня обменяли.

— Ты не первый русский, который не нравится Бедарду. У Каменева было то же самое.

— Просто у него такая система, что задействовано три пятерки, а четвертая получает максимум по пять-семь минут. Иногда получалось, что мы выходили на две смены за период.

«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» в июле 2021 года.