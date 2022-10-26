Михаил Мальцев: «Вбрасывания — три из трех, то есть пока в статистике сезона — сто процентов»

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Мальцев прокомментировал свой первый матч в новом сезоне НХЛ.

«Победили на буллитах, но по времени выпускали совсем мало, и особо рассказать-то и нечего, но в чем-то свою стату поправил. Вбрасывания — три из трех, то есть пока в статистике сезона — сто процентов, ну и два хита с перехватом», — написал Мальцев в Telegram-канале.

Хоккеист провел на льду 5 минут и 54 секунды в игре регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (3:2 Б).