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Нападающий «Колорадо» Кадри обжалует 8-матчевую дисквалификацию

20:48
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Нападающий «Колорадо» Назем Кадри подаст апелляцию на решение о дисквалификации на 8 матчей за удар в голову защитнику «Сент-Луиса» Джастину Фолку, сообщает сайт НХЛ.

Кадри уже пропустил две игры в серии с Сент-Луисом". «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в следующий раунд.

Во втором раунде «Колорадо» встретится с победителем пары «Вегас» — «Миннесота».

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