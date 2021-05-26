Нападающий «Колорадо» Кадри обжалует 8-матчевую дисквалификацию
20:48
Нападающий «Колорадо» Назем Кадри подаст апелляцию на решение о дисквалификации на 8 матчей за удар в голову защитнику «Сент-Луиса» Джастину Фолку, сообщает сайт НХЛ.
Кадри уже пропустил две игры в серии с Сент-Луисом". «Эвеланш» выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в следующий раунд.
Во втором раунде «Колорадо» встретится с победителем пары «Вегас» — «Миннесота».
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