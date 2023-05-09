Ландескуг перенесет операцию и пропустит весь сезон-2023/24

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг 10 мая перенесет операцию по трансплантации хряща в правом колене. Об этом сообщает пресс-служба «Эвеланш».

Ожидается, что игрок пропустит сезон-2023/24.

В марте 2022 года у Ландескуга уже была операция на колене, из-за которой он не играл в последних 23 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф прошлого сезона швед вернулся в строй и помог команде выиграть Кубок Стэнли, набрав 22 (11+11) очка в 20 играх.