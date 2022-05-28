35-летний Хелм — самый возрастной автор решающего гола в серии плей-офф НХЛ в истории «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Даррен Хелм забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса» (3:2, 4-2).

Таким образом, 35-летний канадец стал самым возрастным автором решающего гола в серии в истории клуба.

Нападающий побил рекорд экс-форварда «Колорадо» Эндрю Брюнетта (32 года 249 дней), забросившего во встрече против «Далласа» в 2008 году.

В финале Западной конференции «Колорадо» встретится с «Эдмонтоном».