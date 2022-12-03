Лайне впервые забил в ворота бывшего клуба «Виннипега»

Нападающий «Коламбуса» Патрик Лайне отметился дублем в ворота «Виннипега» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Шайбы стали для 24-летнего финна первыми в матчах против бывшего клуба.

В этом сезоне на счету Лайне 9 матчей и 6 (4+2) очков.

Финский форвард был обменян в «Блю Джэкетс» в январе 2021 года из «Виннипег Джетс».

В сезоне-2021/2022 Лайне провел за «Коламбус» 56 игр и набрал 56 (26+30) очков при показателе полезности «-7».