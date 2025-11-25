Нападающий «Коламбуса» Марченко пропускает матч с «Вашингтоном»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко получил травму верхней части тела на утренней тренировке в понедельник, 24 ноября, и пропускает гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» 25 ноября, сообщает пресс-служба лиги.

25-летний россиянин в сезоне-2025/26 в 22 матчах набрал 22 (8+14) очка. Он является лучшим бомбардиром своей команды. Марченко проводил на льду в среднем 18 минут 58 секунд игрового времени.

Россиянин играет за «Коламбус» с 2022 года. В сезоне-2024/25 в 79 матчах он набрал 74 (31+43) очка.