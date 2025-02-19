Нападающий «Коламбуса» Марченко приступил к тренировкам после травмы

Российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко возобновил тренировки на льду после перелома челюсти, сообщает журналист Аарон Портцлайн в своих соцсетях.

Как отмечает источник, в среду 24-летний хоккеист вышел на лед в специальной маске, защищающей все лицо.

Марченко получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (3:5). Нападающему в лицо попала шайба, когда он находился на скамейке запасных. 3 февраля игрок перенес операцию. Сообщалось, что россиянин выбыл на срок от 6 до 8 недель.

В нынешнем сезоне Марченко провел 53 матча в НХЛ, забив 21 гол и сделав 34 результативные передачи.