Нападающий «Коламбуса» Марченко получил травму на раскатке

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко получил травму во время утренней раскатки команды, сообщает журналист Джефф Свобода в социальной сети.

По данным источника, хоккеист покинул лед примерно в середине раскатки. Главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон сообщил, что решение об участии Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» примут после медицинского обследования.

Матч пройдет 25 ноября и начнется в 03.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 25-летний Марченко набрал 22 очка (8+14) в 22 матчах и лидирует в списке бомбардиров команды.