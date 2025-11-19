Марченко прервал 12-матчевую результативную серию в НХЛ и не сумел повторить рекорд «Коламбуса»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко не набрал очков в матче против «Виннипега» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, у россиянина прервалась результативная серия, которая длилась 12 игр. Она началась 26 октября в матче с «Питтсбургом» (5:4).

Марченко не сумел повторить рекорд «Коламбуса», который принадлежит Райану Джохансену (13 матчей в сезоне-2014/15).

В этом сезоне 25-летний форвард провел 20 матчей, забросил 8 шайб и сделал 14 результативных передач. «Коламбус» набрал 22 очка в 20 играх и занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.